2022/11/25 | 20:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيول جارفة تجتاج قزانية وطوزخرماتو وتوقّع موجة غزيرة بدءاً من الثلاثاء بغداد – فائز جواد اجتاحت سيول جارفة قادمة من ايران ، مدينة قزانية في ديالى وقضاء طوز خرماتو في صلاح الدين بعد امطار غزيرة، توقع منتبىء جوي ، استمرار تأثيرها شمالا تعقبها موجة غزيزة ابتداء من يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين.وباشر الجهد الالي في […]

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