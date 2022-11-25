2022/11/25 | 20:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسريب بيانات واتساب يثير مخاوف العراقيين من إنتهاك الخصوصية خبير يحث على إستحداث مجلس أعلى للأمن السيبراني بغداد – ابتهال العربي اثار اعلان مركز الإعلام الرقمي، وجود تسريب في بيانات 487 مليون مستخدم واتساب نشط، من بينها 17 مليون رقم من العراق ،مخاوف المواطنين من خطورة انتهاك الخصوصية.وعلق مدونون على فسبوك ان (تسريب بيانات […]

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