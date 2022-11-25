شاهد بالفيديو.. الدراجي اجرينا زيارة لعدد من الدول لتزويدنا بمكائن تصنيع الاسلحة وهناك دول ابدت التعاون مع العراق

2022/11/25 | 20:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: InYqmo5Q6ko

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