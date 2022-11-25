ائتلاف المالكي يكشف منطلقات السوداني بشأن موجة إقالات المسؤولين

2022/11/25 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رأى عضو ائتلاف دولة القانون النائب عارف الحمامي، اليوم الجمعة، ان الإقالات التي اجراها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لبعض المسؤولين "كانت جريئة وقانونية".

وقال الحمامي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الإقالات التي اجراها رئيس الوزراء لعدد من المسؤولين اعتمدت السياقات القانونية وليس على اساس المزاجية والحزبية"، واصفًا تلك القرارات بأنها "جريئة وتصب في مصلحة البلاد".

وأضاف: "يجب على جميع الكتل السياسية مساندة السوداني ودعمه لإنجاح هذه الحكومة بما يخدم مصلحة الشعب العراقي".

وتابع الحمامي، أن "هناك استقراراً وارتياحاً من اطياف الشعب العراقي كافة بعد تشكيل حكومة السوداني كما ان الشعب يأمل من هذه الحكومة تحقيق الكثير من تطلعاته".

وفي نهاية تشرين الأول الماضي، صوت البرلمان على حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وعقب مباشرته في أداء مهامه، أمر بعشرات التغييرات طالت إداريين ومسؤولين وقادة أمنيين.

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