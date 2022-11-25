2022/11/25 | 21:07 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس الوزراء العراقي في بغداد وفدا من الكونغرس الأميركي لمناقشة الهجمات العسكرية المستمرة التي تنفذها إيران وتركيا على أراضي العراق، في الوقت ذاته أعلنت إيران إرسال وحدات خاصة إلى مناطق كردية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد أميركي يزور العراق لبحث الهجمات المسلحة على كردستان وإيران ترسل وحدات مدرعة إلى مناطق كردية) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد أميركي يزور العراق لبحث الهجمات المسلحة على كردستان وإيران ترسل وحدات مدرعة إلى مناطق كردية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).