2022/11/25 | 21:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع حصيلة الحادث المروي "المروّع" جنوبي العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع حصيلة الحادث المروي "المروّع" جنوبي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).