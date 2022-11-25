2022/11/25 | 21:30 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضرب صاعقة برج للهواتف النقالة قرب قضاء الطوز شرق صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Xnk7fBamThI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضرب صاعقة برج للهواتف النقالة قرب قضاء الطوز شرق صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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