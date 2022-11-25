الانفجارات الغازية تنتقل من الإقليم إلى بغداد

2022/11/25 | 21:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - انفجار قنينة غاز تبريد داخل مول المدينة المنورة بمنطقة الصليخ بالعاصمة بغداد

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