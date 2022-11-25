تدفقات أولية للسيول في حمرين ومتنبئ جوي يؤكد: ستزيد الخزين المائي

2022/11/25 | 21:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلن المتنبئ الجوي عمر فيصل، اليوم الجمعة، بدء تدفق أولي لموجات السيول في منحدرات حوض حمرين أقصى شمال شرق ديالى، فيما أكد أن الأمطار ستعمل على زيادة الخزين المائي الذي بلغ في الأشهر الماضية درجة حرجة للغاية.

وقال فيصل لـ( بغداد اليوم)، إن "تلال حمرين شهدت لأكثر من 3 ساعات متواصلة هطول أمطار غزيرة، الامر الذي أدى إلى تشكل سيول جارفة بدأت تتدفق بقوة صوب منحدراتها الغربية والشرقية وستكون واضحة خاصة ضمن قرى الشوهاني ومناطق أخرى".

وأضاف، أن "الجزء الأكبر من موجات السيول ستندفع صوب بحيرة حمرين"، مشيراً إلى أن "الأمطار ستعمل على زيادة الخزين المائي الذي بلغ في الأشهر الماضية درجة حرجة للغاية بسبب الجفاف وانحسار إمدادات نهر ديالى التي تشكل شريانا أساسيا لخزين البحيرة".

وأشار فيصل إلى أن "الـ 24 ساعة القادمة ستحدد كمية مياه السيول المتدفقة صوب بحيرة حمرين خاصة وان أطراف طوز خورماتو شهدت هي الأخرى هطول أمطار غزيرة جدا سوف تسعف حمرين بالمياه أيضا".

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