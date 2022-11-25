هولندا تتعادل مع إكوادور في بطولة كأس العالم

2022/11/25 | 21:34 - المصدر: بغداد اليوم

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تعادل منتخب هولندا مع نظيره الإكوادور، بنتيجة 1 - 1، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الجمعة، على ملعب " خليفة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في مرحلة مجموعات البطولة.

وتقدم المنتخب الهولندي سريعًا بالتحديد عقب مرور 6 دقائق عن طريق لاعبه كودي جاكبو، ثم تعادل إنر فالنسيا للإكوادور بالدقيقة 49.

وعاد جاكبو مرة أخرى لمرمى منتخب إكوادور بتسديدة قوية في الدقيقة 7 ولكن مرت بجوار القائم.

وأرسل لاعب منتخب إكوادور في الدقيقة 8 كرة عرضية من يسار الملعب ولكن أبعدها الدفاع الهولندي.

وردّ لاعب الإكوادور على تسديدات هولندا بكرة في الدقيقة 12 ولكن ارتطمت في دفاعات هولندا.

وأمسك حارس مرمى هولندا في الدقيقة 22 بكرة طولية أرسلها لاعب إكوادور توريس لم تجد من يقابلها من زملائه.

وواصل منتخب إكوادور إرسالة عدة كرات عرضية ولكن تصدى لها دفاعات منتخب هولندا.

وأبعد مدافع منتخب هولندا فيرجيل فان دايك كرة عرضية خطيرة من يسار الملعب للإكوادور في الدقيقة 25.

وتصدى حارس مرمى هولندا في الدقيقة 32 تسديدة قوية من لاعب الإكوادور فالنسيا خرجت لركنية نُفذت وأبعدها الدفاع الهولندي.

وألغى حكم المباراة هدفًا سجله منتخب الإكوادور في الدقيقة 45+3 بداعِ التسلل.

استهل المنتخب الإكوادوري الشوط الثاني بتسجيل هدف التعادل عن طريق لاعبه إنر فالنسيا في الدقيقة 49.

وأشهر الحكم في الدقيقة 57 بطاقة صفراء للاعب منتخب الإكوادور جيجيسون مينديز بعد كرة مشتركة مع لاعب هولندا ممفيس ديباي.

وسدد لاعب منتخب الإكوادور جونزاولو بلاتا كرة قوية في الدقيقة 59 ولكن تصدت لها عارضة مرمى هولندا.

وسدد لاعب منتخب هولندا جاكبو كرة قوية في الدقيقة 65 من أمام منطقة جزاء الإكوادور مرت بعيدة عن المرمى.

وعاد منتخب الإكوادور بتسديدة جديدة في الدقيقة 67 ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

وسدد لاعب الإكوادور بريسيادو كرة من خارج منطقة جزاء هولندا في الدقيقة81.

وكان هولندا تغلبت على السنغال في الجولة الأولى بهدفين دون رد، كما حقق منتخب الإكوادور الفوز على قطر بنفس النتيجة في المجموعة الأولى.

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