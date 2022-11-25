هولندا والإكوادور تتقاسمان النقاط.. وقطر تودع المونديال رسميا

2022/11/25 | 21:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الجولة الأخيرة، تواجه هولندا قطر المضيفة، فيما تلعب الإكوادور أمام السنغال.

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