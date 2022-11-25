أمطار غزيرة في كركوك والموارد تستنفر لمنع وصول السيول لناحية ليلان

2022/11/25 | 21:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت مديرية الموارد المائية في كركوك متابعتها المستمرة للسيول الواردة عبر وديان الشور وتپلو) في ناحية ليلان ضمن محافظة كركوك .وقال مدير الموارد المائية في كركوك زكي السلامي للوكالة الرسمية إن “كوادر المديرية تتابع بشكل مستمر السيول الواردة عبر وديان الشور و تپلو في ناحية ليلان ضمن محافظة كركوك” لافتا أن “الكوادر تراقب السيول وتساهم بدفعها وفق المسارات باتجاه الوديان والمنخفضات بعيدا عن المناطق السكنية في ناحية ليلان باستخدام آليات مديرية الموارد المائية و الصيانة”.وأضاف، أن “حجم مياه الأمطار التي سقطت اليوم كبيرة جدا وقد عملت كوادرنا على وضع السواتر الترابية وتحديد مسار السيول باتجاه المنخفضات والمشاريع المائية في المناطق التي كانت تشهد في السابق سيولا جارفة”.

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