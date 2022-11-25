2022/11/25 | 21:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: تحوم شبهات الفساد حول مشروع طوير وإعمار بوابات بغداد، بعد صرف...

ظهرت المقالة بوابات بغداد تبتلع المليارات..



والنتيجة طرق موت وهياكل مشوهة أولاً على المسلة.

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