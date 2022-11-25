2022/11/25 | 21:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: افاد مصدر طبي، الجمعة، بوفاة طالب متوسطة بعد أن ضربته صاعقة...

ظهرت المقالة صاعقة رعدية تتسبب بوفاة طالب في ديالى أولاً على المسلة.

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