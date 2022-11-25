بريد كندا يرفع أسعار إرسال الطرود محليا

2022/11/25 | 21:46 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت Canada Post عن زيادة الرسوم الإضافية على إرسال الطرود محليا بنسبة 40 في المائة خلال موسم العطلات.بحلول 28 نوفمبر، سيرفع بريد كندا أسعار الخدمات المحلية وهذا لتعويض أسعار الوقود وتكاليف الإضافية.قال المتحدث باسم كندا بوست فيل روجرز: “نتأثر بشكل مباشر بالتغيرات في أسعار الوقود ونبذل قصارى جهدنا لضمان أن التكلفة الإضافية تعكس […]

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