قطر تدفع ثمن التحضير الذهني.. فما الدرس الذي يجب تعلمه من تجربة المنتخب السعودي؟

2022/11/25 | 21:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر المنتخب القطري أمام السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في ثاني مبارياته بكأس العالم 2022، لتصبح فرصه بالتأهل شبه معدومة في واحدة من أسوأ مشاركات المنتخبات المستضيفة في تاريخ المونديال، فكيف دفعت قطر ثمن سوء التحضير الذهني للبطولة وما الدرس الذي يجب تعلمه من المنتخب السعودي؟ نستعرض لكم التفاصيل في هذه الحلقة من "مونديال تشيك".

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