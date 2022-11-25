نائب قائد العمليات المشتركة يستقبل وفداً من الكونغرس الأمريكي

2022/11/25 | 22:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل الفريق الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، وفداً للكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور مارك تاكانو، وعضوية عدد من أعضاء الكونغرس، بحضور السفيرة الأمريكية لدى العراق.

وقدّم السيناتور تاكانو، الذي يرأس لجنة شؤون المحاربين القدامى في الكونغرس، تهانيه للفريق الركن المحمداوي بمناسبة تسنمه منصب نائب قائد العمليات المشتركة.

واطلع الوفد على طبيعة مهمة بعثة مستشاري التحالف الدولي في العراق وآليات ومستويات التنسيق بي مقر قيادة العمليات المشتركة ومقر وهيئات التحالف الدولية ، اذ أكد الفريق الركن المحمداوي على اهمية تواصل هذا التعاون والالتزام وفق مخرجات الحوار الاستراتيجي بين العراق وقوات التحالف ومن اهمها تقديم الاستشارة والتدريب وتجهيز القوات الأمنية العراقية، فضلا عن تشغيل وصيانة المعدات وتبادل المعلومات الاستخبارية لمحاربة عصابات داعش الإرهابية، مشدداً على اهمية ديمومة العمل والتنسيق بين مقر القيادة وهيائتها المختلفة ومستشاري التحالف الدولي وفق المحاور ذاتها وأهمية وضع الخطط الاستراتيجية الصحيحةلبناء وتطوير قدرات الجيش العراقي والقطعات الامنية الاخرى لمجابهة التحديات المختلفة .

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