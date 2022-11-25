رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل نواباً وممثلين عن قوىً سياسية مختلفة

2022/11/25 | 22:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إلتقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، نواباً وممثلين عن قوىً سياسية مختلفة.

وشهدت اللقاءات البحث في مجمل الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات الخدمية وأولويات الحكومة في هذه المرحلة.

وأشار السيد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاءات، إلى أهمية التكاتف بين السلطات المختلفة بما يسهم في ارتقاء الأداء الحكومي والنيابي بالشكل الذي ينعكس على حياة المواطنين وحاجاتهم وطموحاتهم.

ودعا سيادته إلى تعضيد الجهد الخدمي والهندسي المكرس لتقديم الخدمات العاجلة، الذي يسعى الى إحداث فرق ملموس في الجانب الخدمي يرسّخ ثقة مواطنينا في أداء الأجهزة الحكومية والمحلية.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء25-تشرين الثاني-2022

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