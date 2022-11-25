الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على( 14 ) متهماً بقضايا متنوعة

2022/11/25 | 22:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعمليات استباقية وبجهودٍ كبيرة لأقسام وشعب ( أستخبارات وأمن ) قيادة عمليات البصرة وميسان والانبار والفرق الخامسة والسابعة والعاشرة والسادسة عشر والعشرون وبمشاركة استخبارات وقوة من تشكيلات القيادات تم نصب كمائن محكمة في المحافظات( نينوى والانبار والبصرة وميسان وصلاح الدين وكركوك).حيث اسفرت عن إلقاء القبض على أرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ( 4 ارهاب ) في قضائي الرمادي والموصل و ( 12 ) متهماً بقضايا قانونية مختلفة في مناطق متفرقة وتسليمهم إلى الجهات المعنية ، بالاضافة الى مداهمة اوكار تابعة لداعش الارهابي وضبط اكداس للأعتدة والعبوات الناسفة والاسلحة الغير مرخصة، إذ بلغت ( 141 ) قنبرة وصاروخ ومقذوف مختلفة العيار والنوع و ( 76 ) عبوة ناسفة محلية الصنع ومختلفة الشكل و ( 235 ) اطلاقة مختلفة العيار و ( 18 ) مخزن بندقية كلاشنكوف و ( 5 ) بندقية آلية كلاشنكوف و ( 8 ) صاعق تفجير و ( 5 ) رمانة هجومية و ( 4 ) اشرطة أحادية و ( 3 ) حاوية عتاد ودراجتين نارية و ناظورين و مسدس عيار 13ملم ومواد غذائية لتقوم مفارز الجهد الهندسي برفع المواد وتفجيرها موقعياً.

اعلام مديرية الإستخبارات العسكرية

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