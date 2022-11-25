2022/11/25 | 22:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد وكالة الأنباء العراقية، بتعرض

محافظة كركوك العراقية لموجة أمطار

غزيرة مستمرة منذ صباح اليوم، مشيراً

إلى أن المحافظة وأجهزتها الخدمية في

حال استنفار حالياً.





وأكدت مديرية الموارد المائية في كرك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمطار غزيرة تضرب محافظة كركوك وحالة استنفار لقوات الدفاع المدنى) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمطار غزيرة تضرب محافظة كركوك وحالة استنفار لقوات الدفاع المدنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).