كربلاء : إنعقاد ندوة توعوية حول ترشيد استهلاك المياه

2022/11/25 | 22:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات

الفلاحية التعاونية في كربلاء المقدسة

السيد وليد حمد الكَريطي بصحبة أمين سر

الاتحاد الفرعي للجمعيات الفلاحية

التعاونية لقضاء المركز السيد غالب

عبيد خلف اليساري للندوة ا

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