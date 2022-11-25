الإكوادور تفرض التعادل على هولندا.. وقطر تودع رسميا

2022/11/25 | 22:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط منتخب هولندا في فخ التعادل أمام

الإكوادر بهدف لكل منهما، اليوم

الجمعة، في ثاني جولات المجموعة الأولى

بكأس العالم 2022.

تقدمت الطواحين الهولندية بهدف مبكر

في الدقيقة 6 عبر كودي جاكبو، فيما عادل

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