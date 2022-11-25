2022/11/25 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم -

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمطار تعطل دوام المدارس في اربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمطار تعطل دوام المدارس في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).