صالة في مطار بغداد تستقبل رحلتها الأولى منذ 1990

2022/11/25 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الجمعة، استقبال الرحلة الأولى التجريبية لصالة سامراء في مطار بغداد الدولي.

وقال مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي عماد الأسدي، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "صالة سامراء أستقبلت أولى رحلتها الجوية والقادمة من مطار دمشق وعلى متنها 150 مسافرا، وستكون هناك العديد من الرحلات الجوية القادمة للبلاد".

وأضاف أن "صالة سامراء في مطار بغداد الدولي شهدت مساء هذا اليوم استقبال الرحلة الأولى لها منذ عام 1990 ولغاية الآن، والتي جاءت نتيجة ثمرة وتظافر جهود جميـع المعنيين والمخلصين في خدمة واقع الطيران والمسافرين".

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