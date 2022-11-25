2022/11/25 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

طالب عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، اليوم الجمعة، الأحزاب الإيرانية لايقاف نشاطها في كردستان.

وقال شعبان لـ(بغداد اليوم)، إن "الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة مطالبة بإيقاف نشاطها، لآن وجودها يعطي ذريعة للقوات الإيرانية باستمرار قصف مناطق اقليم كردستان".

وأضاف، أن "من يريد ممارسة حقه بالمعارضة والدفاع عن قضيته عليه أن يختار المكان المناسب، لأن وجود تلك الأحزاب داخل إقليم كردستان يضر بالإقليم وسكانه".

وبسبب استمرار الهجمات الخارجية على كردستان العراق، قررت الحكومة المركزية في بغداد مواجهات التهديدات الامنية التي تتعرض لها من دول الجوار، لهذا وافقت حكومة بغداد بالتنسيق مع حكومة اقليم كردستان والبيشمركة على نشر القوات الامنية على حدود تركيا وايران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي الكردستاني يدعو المعارضة الإيرانية لاختيار مكان مناسب لنشاطها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي الكردستاني يدعو المعارضة الإيرانية لاختيار مكان مناسب لنشاطها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).