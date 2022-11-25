بعد ساعتين من ارتكاب الجريمة.. القبض على متهمين قاما بقتل مواطن في النجف

2022/11/25 | 22:33 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة محافظة النجف الاشرف، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على متهمين قاما بقتل مواطن في قضاء الكوفة بعد ساعتين من ارتكاب الجريمة .

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