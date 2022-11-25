2022/11/25 | 22:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منطقة في إقليم كوردستان تعطل الدوام الرسمي في المدارس غدا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/25 | 22:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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