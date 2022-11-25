العراق: قرارات محتملة للسوداني بشأن تغيير المحافظين

2022/11/25 | 23:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع

السوداني عزمه تغيير المحافظين في

العراق الذين يُعدّون الركيزة الأساسية

للحكم المحلي في البلاد، لكن زعيم

ائتلاف دولة القانون نوري المالكي

أعلن، في حوار مُتَلفز، و

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