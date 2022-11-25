طقس العراق.. أمطار مستمرة ودرجات حرارة منخفضة خلال الأسبوعين المقبلين - عاجل

2022/11/25 | 23:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد الراصد الجوي واثق السلامي، اليوم الجمعة، وجود مؤشرات لاستمرار الأمطار في عدد من المحافظات، فيما تشير خرائط الطقس إلى أن الثلث الأول من شهر كانون الاول المقبل سيسجل درجات حرارة "صفرية" في بعض المناطق.

وقال السلامي في إيضاح ورد لـ(بغداد اليوم)، إن "الأمطار تستمر في مدن شمال البلاد مع احتمالية هطول مطر غزير في محافظات دهوك واربيل والسليمانية وشمال الموصل وشرق كركوك، فضلا عن فرص زخات مطر تطال ديالى وصلاح الدين والبصرة وميسان، أما بقية المدن فتكتفي بظهور سحب عابرة وطقسها صحو اجمالاً".

وأوضح الراصد سلامي أنه "لا تغيير كبير في درجات الحرارة، والرياح تكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة 10-20 كم".

وتوقع ضباباً شمالي البلاد، سيؤدي الى انعدام الرؤية الافقية صباحا، كما قد يتشكل ضباب خفيف في محافظات بابل وواسط وميسان وجنوب شرق بغداد.

واشار إلى ان "هناك مؤشرات لموجة برد قارصة خلال الثلث الأول من شهر كانون الاول المقبل تشمل عموم العراق، مع نزول قطبي يسبب انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة خاصة الصغرى بدرجات تصل مابين 2 الى 8 مئوية ودون الصفر في المناطق الجبلية".

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