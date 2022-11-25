نائب في برلمان كردستان: أموال بغداد مهمة لدفع رواتب موظفي الإقليم

2022/11/25 | 23:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رأى عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان، بهجت علي، اليوم الجمعة، أن على بغداد ان تستمر بدفع 200 مليار دينار للإقليم لحين إقرار الموازنة، فيما وصف الأمر بـ"الضروري جدا".

وقال علي لـ(بغداد اليوم) إن "تلك الأموال ضرورية جدا للمساهمة في دفع رواتب الموظفين، لأن الـ 200 مليار تضاف إلى الإيرادات التي تأتي لحكومة الإقليم من بيع النفط والمنافذ والضرائب وغيرها، ويتم دفعها كرواتب".

وأضاف أن "حكومة الإقليم تدفع رواتب بحدود 900 مليار دينار ولديها التزامات أخرى ومشاريع خدمية وصحة وتعليم وغيرها تحتاج للسيولة، ومن ثم يجب الاستمرار بإرسال مبلغ 200 مليار لحين الاتفاق على الموازنة وحصة الاقليم".

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