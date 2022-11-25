المتاعب تتراكم على مستشفى الكاظمية.. إيضاح بشأن

2022/11/25 | 23:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت دائرة صحة الكرخ، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن "مساومة" امرأة لإجراء عملية جراحية لشقيقها، في مستشفى الكاظمية، شمال غربي العاصمة بغداد.

وذكر إعلام الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو لسيدة تتهم الأطباء العاملين في مدينة الإمامين الكاظمين الطبية بالمكوث 8 ساعات في انتظار اجراء العملية لاخيها ومساومتها من قبل الطبيب بمنع الملاكات الطيبة بأجراء العملية".

وبين أن "إجراء العمليات لا يتم بشكل اعتباطي حيث يتم استقبال المريض و تجرى له الفحوصات اللازمة كافة، و يتم تحديد موعد العملية و لا يجوز تغيير الموعد إلا إذا كانت حالة المريض حرجة"، مضيفا أن "هناك عمليات طارئة وهذه لا تحتاج إلى انتظار ".

واختتم البيان: "نهيب بالمتابعين الاعزاء عدم الاستماع و مشاهدة هذه الفيديوات التي تشوه من مستوى هذه الخدمات التي تقدمها المؤسسة الصحية".

وفي منتصف الشهر الحالي، زار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مستشفى الكاظمية ووجه إثرها وزارة الصحة بوضع معالجات فورية للمشاكل التي تم تشخيصها في المستشفى.وجاء في بيان لمكتب السوداني أن الأخير "وجّه وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي ووكلاء الوزارة والمديرين العامين فيها، بوضع معالجات فورية للمشاكل التي تعاني منها مستشفى الكاظمية، والتي شخصها (السوداني) خلال زيارته المفاجئة مساء أمس إلى المستشفى واطّلاعه على الواقع الصحّي والطبي، ومعاناة المرضى الراقدين والمراجعين للمستشفى".وشدد السوداني، على "ضرورة تقديم تقرير سريع يتضمن الحلول خلال 48 ساعة"، كما وجّه وزارة المالية "بسرعة تمويل وزارة الصحة بتخصيصات تسهم في المعالجة السريعة للمشاكل المشخصة، بالإضافة الى إعمام هذه الإجراءات على كل المستشفيات في بغداد والمحافظات، الى جانب توفير الدعم للأطباء الأكفاء، والكوادر الصحية وتجهيز كامل متطلباتهم وتحسين أوضاعهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم وحل المشاكل التي يواجهونها".

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