2022/11/25 | 23:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dejD2X1PuBk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كيف استقبل المواطنون تصريحات المالكي بتغيير المحافظين وهيمنته على الدولة| الحصاد الاخباري 2022/11/25) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كيف استقبل المواطنون تصريحات المالكي بتغيير المحافظين وهيمنته على الدولة| الحصاد الاخباري 2022/11/25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).