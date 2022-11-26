2022/11/26 | 00:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لقي شخصان مصرعهما، اليوم الجمعة، إثر حادث سير مروع في العاصمة بغداد.وقال مصدر أمني في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “شخصين لقيا مصرعهما، في حادث سير مروع، وذلك بعد تصادم عجلتين بالقرب من جسر القادسية جهة الخضراء”.وأضاف المصدر أن “الحادث حصل نتيجة السرعة الشديدة، فيما كانت إحدى المركبات تقود عكس السير”.

ظهرت المقالة حادث “دموي” يودي بحياة شخصين وسط بغداد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حادث “دموي” يودي بحياة شخصين وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حادث “دموي” يودي بحياة شخصين وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).