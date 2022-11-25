السلطات الأميركية تنشر رسالة كتبها مطلق النار في متجر وولمارت

2022/11/26 | 00:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الهجوم قبل يومين من عطلة عيد الشكر وفي أعقاب إطلاق نار في عطلة نهاية الأسبوع في ملهى ليلي للمثليين في كولورادو أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

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