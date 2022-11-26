نائب عن الإطار يحدد موعد تمرير موازنة 2023 وأهم ماتتضمنه

2022/11/26 | 00:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن الإطار التنسيقي، عبد الامير المياحي، اليوم الجمعة، انتظار البرلمان لعدد من مشاريع القوانين أبرزها مشروع قانون الموازنة، الذي أكد العزم على تمريرها قبل نهاية السنة الحالية.

وقال المياحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “موازنة العام المقبل ستشهد مشاريع خدمية عديدة، لكن إلى الآن لم نعرف مجموع قيمة الموازنة، وننتظر إرسالها إلى البرلمان لغرض دراستها مع الحكومة والتصويت عليها نهاية السنة الحالية”.

وبين المياحي أن “عدم تمرير موازنة العام الماضي أثر كثيرا على خدمات المواطنين وعليه البرلمان يريد تمرير الموازنة وعدم تأخيرها”.

ولم تعلن الحكومة عن موعد لتسليم موازنة العام المقبل، فيما توقع برلمانيون أن تصل إلى البرلمان نهاية العام الحالي، أو مطلع العام المقبل.

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