اقتصادي: مصلحة العراق تقتضي الاتفاق مع أوبك+ بشأن أسعار النفط

2022/11/26 | 00:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور صفوان قصي، ان مصلحة العراق تقتضي الاتفاق مع أوبك زائد حول مستقبل أسعار النفط، مرجحا ان تشهد الفترة المقبلة زيادة في استهلاك النفط العراقي من قبل دول الاتحاد الأوروبي.

وقال قصي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “مصلحة العراق تقتضي وجود اتفاق مع أوبك زائد روسيا ساري المفعول، حيث ان العرض العالمي للنفط يجب ان يكون مقيد بقدرة أوبك على التحكم بكمية النفط المنتج”.

وأضاف ان “هناك عقوبات ستدخل حيز التنفيذ على النفط الروسي اعتبارا من 4 كانون الأول المقبل، والتي من شأنها تحديد سعر النفط الروسي الذي يمكن ان يشترى بسعر اقل من السعر العالمي وهذا سيدفع الأسعار الى الارتفاع من اجل ان يرتفع سعر النفط الروسي ويحافظ على قدرته الاستثمارية”.

وبين ان “الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يرغبون بزيادة كميات ضخ النفط كي يكون السعر مناسبا لأوروبا خلال الشتاء، فضلا عن التوجه نحو إطلاق كميات من الخزين الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الأسعار”.

ولفت الى ان “الشركات الهندية الخاصة تقوم حاليا بشراء النفط الروسي ولا تلتزم بالعقوبات باعتبار انها لا تخضع لسلطة الحكومة الهندية، في وقت ستكون فيه المنافسة كبيرة بين نفط العراق والسعودية وروسيا في اسيا، لكن هناك سوق سينفتح للنفط العراقي ومن المتوقع زيادة استهلاك النفط العراقي في الاتحاد الأوروبي، ومن المرجح ان تكون الأسعار عند 90 دولاراً للبرميل، ما يحتم على أوبك عدم زيادة كميات التخفيض وأيضا عدم رفع نسبة الاطلاقات على الأقل خلال الفترة التي ستدخل فيها العقوبات حيز التنفيذ”.

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