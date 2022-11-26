العراق يشهد أمطاراً مستمرة والسيول تجتاح مناطق مختلفة

2022/11/26 | 00:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير توقعات الطقس، اليوم الجمعة، إلى

استمرار فرص الأمطار الرعدية وتشكل

السيول في مناطق متفرقة من البلاد

الليلة ويوم غد.

وقال المتنبئ الجوي، حسين الأسدي، في

تدوينة له، إنه “استمرار فرص الأمطار

الرعدية

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