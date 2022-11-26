العثور على جثة شخص مقتول والقبض على الجناة في بغداد

2022/11/26 | 00:33 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بالعثور على جثة شخص مصاب بعدة طعنات وموضوع داخل "مجمدة" في منطقة "جكوك" شمال غربي بغداد.

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