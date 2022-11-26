شاهد بالفيديو.. شاهد لحظة دخول السيول الجارفة إلى طريق التون كوبري بـ كركوك وجرف السيارات

2022/11/26 | 00:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VLYZdPoBwBY

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