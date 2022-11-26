حاكمة ألبرتا تعلن عن مساعدات للسكان تصل قيمتها لـ 2.4 مليار دولار

2022/11/26 | 00:47 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حاكمة ألبرتا عن استخدام جزء من الأموال الفائضة عن الميزانية لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة من خلال الحسومات والإعفاءات الضريبية والشيكات المخصصة للعائلات وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.جاء إعلان دانييل سميث في خطاب مسجل مسبقا مدته 9 دقائق، وبث في الساعة السادسة مساء.لم ترد سميث على أسئلة الصحفيين ولم […]

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