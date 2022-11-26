2022/11/26 | 01:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمصرع شخصين بحادث سير، غربي بغداد.وقال المصدر لـ / المركز الخبري الوطني/إن “حادث تصادم وقع، مساء اليوم، بين عجلتين بالقرب من جسر القادسية، غربي بغداد، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع شخصين بحادث سير غرب بغداد المركز الخبري الوطني.

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