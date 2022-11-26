2022/11/26 | 01:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أشرفت سلطـة الطيـران المـدني العراقـي، اليوم الجمعة، على استقبال الرحلة الأولى التجريبية لصالة سامراء في مطار بغداد الدولي. وقال مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي، عماد الأسدي، في بيان تلقاه / المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد اغلاقها لأكثر من 30 عام..



صالة سامرا تستقبل اولى رحلاتها التجريبية المركز الخبري الوطني.

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