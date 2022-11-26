2022/11/26 | 01:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: تدفّق الإيرانيون إلى شوارع طهران سيراً وعلى الدراجات النارية وفي السيارات،...

ظهرت المقالة الايرانيون يحتفلون بانتصار رياضي له تداعيات نفسية وسياسية أولاً على المسلة.

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