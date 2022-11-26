2022/11/26 | 01:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: سيول جارفة تحاصر عشرات المركبات على طريق كركوك – أربيل pic.twitter.com/sbA7Jg6oR6...

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