لا أهداف في مواجهة إنجلترا وأمريكا.. ومغردون يشيدون بأداء هاري ماغواير

2022/11/26 | 01:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خيم التعادل السلبي على نتيجة مواجهة المنتخب الإنجليزي ونظيره الأمريكي، التي أقيمت على أرضية استاد البيت في قطر، مساء الجمعة، وضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، في نهائيات كأس العالم 2022.

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