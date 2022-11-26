2022/11/26 | 01:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: e2J7QyINV6s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ياسين الملا : الشعب الان ناقم من الحكومات المتعاقبة ويحتاج الى الاصلاح) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ياسين الملا : الشعب الان ناقم من الحكومات المتعاقبة ويحتاج الى الاصلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).