مصر.. النيابة تعلن إخلاء سبيل منة شلبي بكفالة

2022/11/26 | 02:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النيابة العامة المصرية الجمعة أنها أمرت بإخلاء سبيل الممثلة منة شلبي بعد استجوابها، إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي وهي تحمل موادا يشتبه أنها مخدرات.

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