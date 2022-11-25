2022/11/26 | 02:19 - المصدر: قناة التغيير

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سيول تجرف السيارات على طريق التون كوبري في كركوك-المنقذون يتكلمون باللغة التركمانية-#العراق #قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/SCbgmyFF0b

— قناة التغيير الفضائية (@AlTaghierTV) November 25, 2022

سيول تجرف السيارات على طريق التون كوبري في كركوك-المنقذون يتكلمون باللغة التركمانية-

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