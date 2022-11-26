السلبية تقول كلمتها في مواجهة إنجلترا والولايات المتحدة

2022/11/26 | 02:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عجز المنتخب الإنجليزي عن حسم تأهله إلى ثمن النهائي، بتعادله مع منتخب الولايات المتحدة 0-0 مساء الجمعة.وتواجه المنتخبان على ستاد البيت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، بالدور الاول من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.ورغم التعادل، بقي المنتخب الإنجليزي متصدرا للمجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة واحدة […]

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