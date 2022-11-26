2022/11/26 | 03:03 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرجت طائرة تابعة لشركة فلاير إيرلاينز وعلى متنها 134 راكبا عن المدرج في واترلو صباح الجمعة.تقول شركة الطيران أن Flair Airlines F8 501 من فانكوفر إلى كيتشنر واترلو “خرجت من المدرج” في منطقة مطار واترلو الدولي بعد وقت قصير من هبوطها في حوالي الساعة 6:30 صباحًا.أخبرت شرطة واترلو الإقليمية CP24 أن أحد الركاب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شركة فلاير إيرلاينز: هبوط عنيف أدى إلى خروج طائرة من المدرج في واترلو شبكة القيقب الدولية.

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